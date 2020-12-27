Из-за масок люди перестанут распознавать лица

Ученые провели исследование о том, как необходимость постоянного ношения медицинских масок изменит способность человека распознавать лица. Возможно, это спровоцирует целую волну так называемой лицевой слепоты, передает Day.Az со ссылкой на МедикФорум.

Приходилось ли вам когда-нибудь наталкиваться на человека, который кажется удивительно знакомым, но единственное, что вас останавливает от пожатия его руки, так это невозможность точно распознать лицо? Если вы с этим сталкивались, то в будущем такие проблемы только усилятся, так как теперь человечество постоянно носит маски. А из-за этого вырастает распространенность лицевой слепоты или невозможности идентифицировать людей по лицам. Это и понятно, ведь большинство лиц теперь постоянно скрыты. Данный феномен изучали американские ученые, и они полагают, что уже в обозримом будущем лицевая слепота приобретет характер эпидемии.

Мозг человека не заточен на распознавание индивидуальных черт лица до такой степени, до какой мы запоминаем все лицо в целом. Для некоторых людей неспособность узнавать человека по лицу становится медицинской проблемой, получивший название прозопагнозия. Именно так по-научному называется лицевая слепота. Прозопагнозия может быть врожденной или являться результатом травмы головы. Иногда она наступает после инсульта, затрагивающего специфическую часть мозга. Люди с тяжелейшей прозопагнозией не могут различать даже близких друзей, родственников и самих себя в зеркало.

Ношение масок не рождает подобных проблем с первого взгляда, но может вызывать проблемы при случайных встречах со знакомыми людьми. Уже сейчас исследователи установили, что из-за постоянного ношения масок способность людей распознавать лица своих знакомых упала на 15%. Для жертв прозопагнозии, которые не могут узнать людей даже без масок, делает все лица в масках просто белыми пятнами, пишет clickondetroit.com.