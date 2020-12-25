Охота леопарда на импал попала на видео в ЮАР

Любитель дикой природы, работающий гидом в национальном заповеднике Крюгера, запечатлел неудачную вылазку молодого леопарда, увидевшего стадо антилоп-импал.

Как передает Day.Az со ссылкой на rai77, хищник некоторое время готовился к нападению на добычу, но совершил крайне неудачную атаку и распугал всех парнокопытных обитателей парка. Со слов гида, леопард ещё не имел опыта в охоте, как его мать и потому бросился на импал слишком рано. После чего голодному хищнику ничего не оставалось, как проводить взглядом ускользнувшую от него добычу.