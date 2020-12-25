Американец заснял эпическую битву оленей на заднем дворе своего дома

Любитель дикой природы, живущий в горах Северной Джорджии, стал очевидцем разборки двух копытных обитателей леса, пришедших на место кормёжки, организованной американцем на заднем дворе.

Как передает Day.Az со ссылкой на rai77, судя по комментариям двух свидетелей противостояния, около 30 оленей каждый день кормятся возле жилища. Периодически взрослые самцы устраивают поединки из-за самок, а затем местные жители часто встречают на своём пути одноглазых оленей, ранее имевших печальный опыт схваток со своими соплеменниками.