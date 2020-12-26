Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал влияющую на выработку антител к коронавирусу пищу. Он рассказал ТАСС, что недостаточное количество употребляемого человеком белка может сказаться на выработке антител к коронавирусу, в частности, после вакцинации, передает Day.Az.

"Количество белковой пищи (количество белка) очень влияет на выработку антител, потому что процесс выработки антител энергетически затратный, поэтому поставка субстрата, то есть мяса, но не жира, а качественного мяса, очень влияет. Людям, которые провакцинировались, следует сделать упор на потребление качественного белка", - пояснил Гинцбург.