Как поздравить с Новым годом, если органичен бюджет

Что такое подготовка к новогодним праздникам? Безусловно, это создание уютной атмосферы, выбор наряда для вечеринки, украшения, угощения, итоги года, составление планов на будущее и многое другое.

Но, согласитесь, особое внимание уделяется подаркам. Ведь это один из способов выражения отношений - любви, дружбы, благодарности, особой признательности, а в деловой среде - способ уделить внимание или выразить желание сотрудничать.

Карантин повлиял на доходы и возможность показать свою признательность стоимостью подарка. Но всегда ли впечатления пропорциональны материальным затратам? Какие детали усиливают впечатления?

Презент - это не всегда обмен материальными ценностями

Начнем с честности. Для того, чтобы не столкнуться с разочарованием, хотя бы на полчаса выйдите из образа всемогущественного волшебника и попробуйте определить приоритеты получателя. Если вы знаете, что главный критерий вашего друга - это стоимость подарка - примите это. Не стройте иллюзий по поводу перевоспитания своего ближнего. Откажитесь от самобичевания - оно не улучшает материального благополучия!

Если уровень доверия позволяет - заранее проговорите свои чувства от сложившейся ситуации и возможные альтернативы. Презент - это не всегда обмен материальными ценностями, но и процесс личного взаимодействия, эмоционального обмена и вопрос отношений.

Вложите в подарок глубокий смысл

Определите цель. Подарок - это символ, вмещающий в себя наше послание другому. Задумайтесь, что вы хотите сказать этим презентом. Поддержать близкого человека, признаться в любви, отблагодарить, привнести красоту в его жизнь, помочь, извиниться? Вложите в подарок глубокий смысл, чтобы он стал по-настоящему памятным.

Важно! Не дарите другим то, что сами бы хотели получить. У вас могут быть разные вкусы.

Сконцентрируйтесь на том, кому дарите подарок - на его поведении, желаниях, хобби и привычках. Подарок, трогающий чувства другого, становится исполнением желания, подчеркивает личность близкого, его значение для вас, по-настоящему ценен.

Выберите интересный способ преподнесения подарка, который будет наполнен смыслом. Иногда, впечатление могут запомнится больше чем сам презент.

Подарите человеку признание

Выберите подарок, который подчеркнет положительные качества, укрепит веру в себя, поможет человеку заниматься любимым делом. Подумайте, какую особенность человека он подчеркнет, или же какому таланту поможет раскрыться. Покажите, что гордитесь, восхищаетесь тем, в чем адресат действительно хорош.

Насладитесь дарением! Дарите от всего сердца, не ожидая ничего взамен. Праздник приходит к тем, кто его создает.

Соглашусь, вы можете сказать, что сейчас большинство людей настолько завалены вещами, что подарить что-то действительно нужное не так-то просто. Но, жизнь состоит не из вещей, а из отношений. Важны забота, внимание, любовь, которые в него вкладывают. Не столь критична в этом случае цена презента - действительно важно, сколько радости он принесет человеку, которому вы его преподнесете и ваша способность наслаждаться процессом.

Дарите и создавайте вокруг себя счастье!

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