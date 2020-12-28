Любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков Зодиака

Для кого 2021 год станет откровением, а кому сослужит дурную службу? Рассказываем о главных событиях в любовной жизни каждого знака Зодиака в год Белого Быка.

Овен

Новый год готовит для Овнов неоценимый подарок - отношения, которые раз и навсегда изменят их взгляд на любовь и семейные ценности. Даже если эта романтическая связь и не приведет их к алтарю, опыт, которые получат Овны, повлияет на все их дальнейшие любовные приключения.

Телец

Внешние перемены, к которым Тельцы будут тяготеть в 2021 году, изменят их также внутренне: они откроют для себя дивный мир флирта и любовных интриг. Романтические отношения их будут поджидать где угодно: на работе, отдыхе или даже на расстоянии. Не стоит относиться к этому пренебрежительно - вполне возможно, что то, что кажется невинной игрой, превратится в крепкий многолетний союз.

Близнецы

Кардинальных изменений 2021 год в личную жизнь Близнецов не принесет. Они будут придерживаться выбранного стиля поведения, и продолжать увлеченно нырять в мир любовных приключений. Единственное, чего Близнецам стоит избегать в 2021 году - это любовных треугольников. Такие отношения, даже если сначала и покажутся увлекательными, разобьют Близнецам сердце.

Рак

Раки окажутся в центре бушующего урагана. И речь идет не о страстной любви, а о недовольстве, ревности и недопонимании, которое партнеры, старые и новые, будут выражать Ракам. Это подвигнет их задуматься: чего же именно они хотят от отношений? Те, кто в паре, примут решение перейти на новый уровень, одиночки - наконец составят себе цену и начнут целенаправленный поиск спутника жизни.

Лев

Львам 2021 год преподаст урок верности. Возможно, он будет слишком жестким, возможно, им предстоит еще долго зализывать раны. Но Львы наконец научатся ценить не только себя, но и своих избранников, а также подходить к их выбору не только для развлечений на одну ночь, но и с целью связать с ними свое будущее.

Дева

2021 год всколыхнет в Девах несвойственную им тягу к романтическим приключениям, флирту и любовным авантюрам. Они с азартом пустятся исследовать новый для них мир удовольствий, не забывая, впрочем, делать полезные выводы. Именно они-то и помогут Девам в дальнейшем осесть и построить отношения своей мечты. А пока новый год предоставляет им возможность как следует оторваться.

Весы

Опустившие руки, одинокие Весы будут в 2021 году приятно удивлены: их ждет встреча, которая перевернет их мироздание. Не обязательно это знаковое свидание будет носить романтический подтекст, важен человек, с которым оно произойдет. Именно общение с ним приведет к внутренним переменам, которые помогут Весам обрести свое счастье. Тех, кто уже в паре, будет ожидать настоящий медовый месяц.

Скорпион

Астрологи советуют Скорпионам в 2021 году притормозить гонку за совершенством, и научиться глядеть по сторонам - весьма вероятно, что свой идеал они уже упустили. Самое время прислушаться к своей чувственной, романтической натуре, и открыть ее миру. Она-то и подскажет Скорпионам, где искать счастья.

Стрелец

Есть в Стрельцах житейская мудрость. Правда, пользуются они ей крайне редко. Это и приведет к тому, что все отношения Стрельцов начнут накаляться до предела, требуя сиюминутных решений. Очень легко бросить все и просто поддаться течению. Сложнее - найти в себе силы слышать и слушать партнера, выражать свои эмоции без пассивной агрессии, и разрешать конфликты сообща. Астрологи советуют Стрельцам не идти по пути наименьшего сопротивления. Будет сложно, но разве любовь не стоит того?

Козерог

Козерогам в 2021 году может показаться, что все лучшее в их жизни уже было, а нынешние отношения - так, для галочки. Поэтому они попытаются наладить общение с бывшими партнерами. Спойлер: ник чему хорошему это не приведет. Счастья такое решение Козерогам не принесет, а вот отношения со второй половинкой подпортит изрядно.

Водолей

Водолеев ожидает множество приятных знакомств: некоторые из них не зайдут дальше флирта, другие - могут обернуться страстным романом, многолетней дружбой или даже выгодным предложением о сотрудничестве. В любом случае скучать Водолеям в 2021 году точно не придется.

Рыбы

В начале 2021 года Рыбы ощутят острую потребность в переосмыслении собственной жизни. В итоге они, вероятней всего, примут решение не быть "аквариумной рыбкой", а брать свою жизнь в руки, и смело отправятся на поиски суженого в открытом море. Во многом это будет связано с потребностью не только принимать, но и дарить любовь, что в итоге приведет их к прочному союзу, полному взаимного уважения.

Ivona.bigmir.net