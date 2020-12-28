Диетолог раскрыла секреты полезного новогоднего стола

Новогодний стол можно сделать не только вкусным, но и полезным. Для этого достаточно заменить некоторые привычные блюда или их ингредиенты. Секреты полезной кухни в беседе с "Российской газетой" раскрыта диетолог Ирина Дядикова, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперт отметила, что традиционную индейку лучше заменить маленькой уткой с яблоками. Ее следует запекать, обложив фруктами, но не картофелем. Так блюдо будет более полезным. Те, кто соблюдает пост, могут приготовить красную рыбу в духовке.

Дядикова также напомнила рецепт оливье: в традиционный салат входит не вареная колбаса, а куриная грудка или говядина. Чтобы салат был менее жирным, его следует заправлять йогуртом или грейпфрутовым соком, но не майонезом.

"В сельдь под шубой вместо картофеля нарежьте яблоко. И заправьте самодельным соусом: растительное масло, лимон, пряности, а в качестве загустителя нужно добавить желток яйца", - добавила диетолог. Доедать салаты 1 января Дядикова категорически не рекомендует. По ее мнению, наутро после новогодней вечеринки лучше всего подойдет бульон.

Ранее врач-диетолог Маргарита Королева посоветовала заменить картофель в оливье на клубни топинамбура. Специалист подчеркнула, что таким образом салат не потеряет вкусовых свойств, зато станет более полезным.