Больной COVID-19 Санта-Клаус погубил 18 человек в доме престарелых в Бельгии

В бельгийском доме престарелых умерли 18 человек после визита Санта Клауса с коронавирусом. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Daily Mail.

ЧП произошло в соцучреждении в коммуне Мол.

В дом престарелых пришел аниматор, который через три дня после выступления получил положительный результат анализов на COVID-19.

После проверки оказалось, что 121 пациент и 36 сотрудников учреждения заразились коронавирусом.

Мэр Мола Вим Кайерс подчеркнул, что на снимках с мероприятия видно, что в ходе выступления аниматора не соблюдалась социальная дистанция, а также не все присутствовавшие были в масках, несмотря на заявление дома престарелых о соблюдении всех ограничений на фоне пандемии.

Властями будут приняты меры для борьбы со вспышкой коронавируса в этом доме престарелых.