Раскрыты способы быстро отличить оригинальный парфюм от подделки

Сегодня при большом ассортименте парфюмерной продукции очень легко растеряться. К тому же, многих беспокоит вопрос оригинальности товара. На самом деле отличить подделку довольно просто, главное - придерживаться нескольких простых правил.

В первую очередь стоит обращать внимание на цену. И заверения продавца в том, что это конфискат, потому такая низкая стоимость, тоже не стоит принимать за чистую монету. Кроме того, должна насторожить и одинаковая стоимость парфюма любой марки. Это возможно лишь в одном случае - продукция неоригинальная, передает Day.Az со ссылкой на Life Hacking.

Также не стоит рассчитывать купить подлинный парфюм на рынке или подземных переходах. Лучше всего делать это в крупных торговых сетях с хорошей репутацией.

Помимо этого, при выборе продукта стоит обращать внимание на упаковку. Если в названии бренда или аромата есть ошибки, от покупки лучше отказаться. В подделке картон и каллиграфия часто низкого качества, а сама упаковка выполнена небрежно.

Также следует внимательно прислушаться к аромату. Оригинальный парфюм имеет довольно сложную композицию, куда могут входить несколько десятков высококачественных компонентов. В подделке используются недорогие искусственные отдушки, которые зачастую имеют резкий запах.