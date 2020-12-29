Назван самый правильный способ выбрать лучший майонез

Слово "майонез" в мире означает целый вид соусов. Они сочетаются практически с любыми блюдами, а некоторые традиционные новогодние салаты сложно представить без майонеза, передает Day.Az со ссылкой на Life-hacker.

В состав продукта обязательно должны входить рафинированное или дезодорированное растительное масло, яичные продукты и вода. Если жирность в продукте не меньше 15% и не больше 50%, то это уже майонезный соус. То же самое, если продукт не содержит ни яиц, ни яичного порошка, ни даже желтка. Также в майонезе разрешены практически все виды растительных масел или их смеси.

Однако многие производители отдают предпочтение "бюджетному" подсолнечному или горчичному маслу. Слово "оливковый" не означает, что майонез произведен полностью на основе оливкового масла. Его в продукте, как правило, не более 10%.

По словам специалистов, если жирность майонеза более 60%, а содержание желтка не менее 1%, то он достаточно густой и однородный, он не расслаивается при транспортировке или перепадах температуры. Однако если жирность постного продукта, например, 25% и нет природного загустителя - лецитина, это говорит о том, что используются всевозможные добавки - стабилизаторы и эмульгаторы. В майонезных соусах содержится около двадцати ингредиентов, а майонез жирностью 67% - шесть компонентов и все из них натуральные, утверждают эксперты.Так что, говорят они, сложно говорить о пользе менее жирного продукта.

Майонез в стеклянной банке легче оценить визуально. Но опросы показывают, что до 70% потребителей предпочитают пластиковую упаковку "дой-пак", которая позволяет максимально использовать ее содержимое. Лучше выбирать продукт, в составе которого отсутствуют консерванты, эмульгаторы и ароматизаторы. В "холодной" витрине или домашнем холодильнике майонез можно хранить до 3 месяцев, на обычной полке - до 45 дней. Срок годности открытой упаковки - 10 дней, поэтому специалисты советуют рассчитывать свои силы, выбирая "ведро" на 900 мл.

О каких-либо преимуществах этого продукта можно говорить только в том случае, если он собственного приготовления. Оливковое масло - источник полиненасыщенных жирных кислот. Яичный желток содержит холин, необходимый для центральной нервной системы, а также для памяти, а также лецитин, натуральный эмульгатор. В промышленном производстве желтки заменяют яичным порошком, в котором остается минимальное количество полезных веществ, а лецитин - вредными искусственными эмульгаторами. Купленный майонез может содержать трансжиры.

В Институте питания РАМН разработана суточная доза майонеза: покупного - одна столовая ложка, домашнего - две. Но если у человека проблемы с печенью или желчным пузырем, майонез нельзя есть каждый день. Кроме того, тем, у кого повышенный уровень холестерина, сердечно-сосудистые заболевания или избыточный вес, от этого соуса лучше вообще отказаться.