Названы ненужные в будущем профессии

Эксперт назвал профессии, которые рискуют стать ненужными уже в ближайшие 10 лет. По словам президента сервиса по поиску работы SuperJob Алексея Захарова, речь идет о бухгалтерах, водителях-дальнобойщиках и таксистах, сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, спрос на бухгалтеров падает на фоне роста цифровизации и массового перехода на электронный документооборот, а водителей в будущем могут вытеснить беспилотники. "Все новые грузовые автомобили, которые будут сходить с конвейера, либо уже сейчас предусматривают возможность переоборудования для беспилотной эксплуатации, либо такая возможность всеми производителями будет реализована в самое ближайшее время", - констатировал специалист.

Еще, по словам Захарова, в ближайшие годы невостребованными на рынке рискуют оказаться преподаватели иностранных языков: это во многом тоже связано с развитием технологий. Он уточнил, что изучение языков уже сейчас для многих становится хобби, одновременно с этим растет эффективность электронных сервисов для перевода.