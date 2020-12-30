Женщина выиграла в лотерею и раскрыла секрет успеха

Австралийка сорвала куш в лотерее и раскрыла свой секрет успеха. Как сообщает The Lott, победительница разбогатела благодаря постоянству, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Женщина анонимно рассказала, что в розыгрыше Wednesday's X Lotto, состоявшемся в среду, 23 декабря, она использовала комбинацию из дат рождения родственников. "Я играю в Wednesday's X Lotto с 21 года и всегда использую одни и те же числа, - подчеркнула пенсионерка. - Я никогда не хотела поменять их, так как боялась, что прекращу их использовать, и они окажутся выигрышными!"

Австралийка выиграла миллион австралийских долларов. С помощью денежного приза она планирует стать совладелицей скаковой лошади. "Я собиралась собраться с подружками и выпить кофе, но теперь мы, возможно, возьмем еще и по десерту!" - заявила победительница.