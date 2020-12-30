В Австралии нашли 120-летнюю коробку конфет

В Австралии исследователи во время изучения личных вещей поэта Эндрю Бартона "Банджо" Патерсона, прославившегося благодаря балладам и стихам, обнаружили 120-летнюю коробку шоколадных конфет. Об этом сообщается на сайте Национальной библиотеки Австралии.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, сувенирная коробка находилась среди рукописей и документов. Как оказалось, ее в качестве подарка отправили от имени королевы Виктории солдатам в Южную Африку во время англо-бурской войны в 1900 году. Предполагается, что поэт купил ее у солдат, когда работал военным корреспондентом.

"Распаковав конфеты, мы ощутили довольно интересный запах", - поделилась сотрудница библиотеки Дженнифер Тодд.

На плитке все еще были остатки старой соломенной упаковки и обертки из серебряной фольги.