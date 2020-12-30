После всех трудностей, через которые нам пришлось пройти в 2020 году, хочется верить, что следующий год принесет только удачу. Этому можно поспособствовать и подарить близким (или себе) определенный подарок, руководствуясь японским гороскопом удачи Оха Аса. Согласно гороскопу, каждому знаку зодиака в определенный период времени удачу приносит один конкретный цвет. Для этого каждому из нас необходимо обладать вещью "счастливого" цвета, передает Day.Az со ссылкой на Bazaar.

Овен - синий

Не смотря на то, что пребывать в звании "цвет года" синему осталось недолго, он не только не потеряет своей актуальности в новом году, но и станет настоящим оберегом для овнов. Ценителям предметов интерьера по душе придутся ярко-синие бокалы или ваза, а для настоящих фэшиониста отличным подарком станет ожерелье из бисера или винтажная сумка.

Телец - коричневый

Еще один крайне актуальный в следующем сезоне цвет - гарант удачи для всех тельцов. Коричневый - очень универсальный цвет, поэтому рекомендуем сделать ставку на аксессуары. Сумки, ремни или кожаные мюли - отличный выбор для поклонников моды.

Близнецы - серебряный

Близнецам гороскоп рекомендует сиять не только в новогоднюю ночь, но и весь последующий год. Серебра стоит добавить во все: и в гардероб, и в украшения, и в предметы интерьера.

Рак - розовый

Розовый - как нежные оттенки, так и сочная фуксия - принесет удачу всем ракам. Отличным подарком для представителей этого знака станут аксессуары или косметика, главное - не прогадайте с оттенком!

Лев - белый

Белый - гарант удачи в 2021 году для всех львов, поэтому подарки для них стоит выбрать именно в этом цвете. Поклонником ароматов для дома подойдут свечи, модникам - стильные аксессуары, а тем, кто вечно мерзнет - мягкий кашемировый шарф.

Дева - черный

Девы в 2021 обречены на элегантность, ведь их счастливый цвет - черный. Делайте ставку на универсальность - дарите аксессуары, которые не потеряют своей актуальности и в следующем году. Если среди ваших знакомых дев есть заядлые путешественники, отличным подарком станет стильный чемодан - даже если в обозримом будущем он не понадобится, им можно будет воспользоваться как только откроют границы!

Весы - голубой

Голубой цвет в 2021 году станет счастливым для всех, кто родился под знаком весов. Оттенки могут быть самые разные - от бирюзы до благородного серо-голубого. Отличная идея подарка - ежедневник в счастливом свете, чтобы все планы были заряжены на удачу.

Скорпион - фиолетовый

Скорпионам стоит дарить подарки фиолетового цвета, при этом подойдут самые разные оттенки: от нежного лавандового до насыщенного лилового.

Стрелец - желтый

Желтый - не только цвет наступающего года по мнению института Pantone, но и гарант удачи для всех, кто родился под знаком стрельца. Солнечный желтый - лучший способ добавить яркий акцент в образ и поднять настроение в холодное время года

Козерог - красный

Красный - цвет страсти, а еще счастливый цвет для всех козерогов в 2021 году. Теплый шарф согреет холодной зимой, серьги разнообразят любой, даже самый простой образ, а набор посуды станет интересным ярким акцентом в интерьере.

Водолей - бежевый

Водолеям японский гороскоп рекомендует окружать себя всем бежевым. Отличным подарком для водолея станет теплый кашемировый свитер, стильный шарф или винтажная сумка. Поклонникам макияжа можно подарить палетку теней в нюдовых оттенках, а любителям поспать - красивую маску для сна.

Рыбы - серый

Лучшим подарком для рыб в 2021 году станут вещи всех оттенков серого. Сумки, украшения, предметы интерьера или мягкие кашемировые вещи - выбирайте то, что адресату больше всего придется по вкусу.