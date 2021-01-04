Как избежать коронавируса?

Правильно мой руки

Этот пункт считается самым важным в профилактике и коронавируса, и других инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Всемирная организация здравоохранения рекомендует мыть руки не менее пяти раз в день и как минимум по 20 секунд (можно дважды спеть песню "С днем рожденья тебя", чтобы отмерить время). Крайне желательно использовать качественное кусковое или жидкое мыло, а при отсутствии доступа к нему - санитайзер в виде геля или салфеток.

Когда руки нужно вымыть обязательно:

после кашля, сморкания или чихания;

при уходе за больными - каждый раз после контакта;

до и после (а при необходимости - и во время) приготовления или приема пищи;

после посещения туалета;

после общения с домашними животными;

после прихода с улицы.

Кроме того, их можно мыть в любой момент, который покажется тебе подходящим. Нет такого понятия, как "перемывание"!

Прекрати целоваться и пожимать руки

Если у тебя с подругами есть традиция целоваться при встрече, лучше перестать это делать, пока не снизится скорость распространения коронавируса. То же касается приветствия с объятиями или пожиманием рук. Да и с членами семьи лучше ограничить прямые контакты, особенно если это пожилые родители или больные родственники.

Поприветствовать друг друга можно взмахом руки на расстоянии или имитацией воздушного поцелуя (помни, что слюна распространяет вредные микроорганизмы, а болезни порой протекают бессимптомно).

Не трогай дверные ручки и поручни

Вирусы легко передаются через поверхности, которые трогают разные люди. Например, человек кашлянул в кулак, взялся за ручку - и следующие за ним люди могут заразиться. По разным оценкам, коронавирус может передаваться через поверхности в течение 3−4 часов, а некоторые ученые полагают, что и дольше.

Как же быть? Лучше всего пользоваться одноразовыми перчатками при поездках в транспорте, открывать двери локтем или спрятав пальцы в рукав (не идеально, но лучше, чем в прямом контакте с кожей), а кнопки на банкомате или в лифте нажимать карандашом вместо пальцев.

Если избежать таких поверхностей нельзя, пользуйся антисептическим гелем после прикосновений или тщательно мой руки.

Перестань трогать лицо

Несмотря на то, что многие косметические процедуры учат нас не касаться лица, эта привычка сохраняется чаще, чем кажется. Особенно нежелательно трогать глаза, нос и рот. Это сложно отследить, но если постараться, то привычка скоро исчезнет.

Избегай скопления людей

Очевидно, что перестать ездить в транспорте на работу нереально. Но если есть такая возможность, то ею лучше воспользоваться.

Выдели всем по полотенцу и проветривай

Эти правила пригодятся и дома, и на работе. Избегай ситуаций, когда несколько человек вытирают руки одним полотенцем, и проветривай помещение так часто, как это возможно.

Кашляй в платок или локоть

В период эпидемии вирусных болезней, в том числе коронавируса, очень полезно носить с собой одноразовые платочки. Кашлять, чихать и сморкаться - в платок, а затем сразу выбросить его в урну. Если платка с собой нет, кашляни в локоть. Так ты не перенесешь микробы на руки, чтобы потом передать их дальше.

Если рядом с тобой кто-то кашляет или чихает, постарайся отойти хотя бы на два метра.

Сosmo.ru