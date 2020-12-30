Астрологический прогноз на 2021 год

Интервью с астрологом Инной Любимовой:

Каким будет 2021-й?

Этот год был тяжелым и эмоциональным. Он отобразил главные тренды: естественность, эмоциональный интеллект, вэлнесс, осознанность. В следующем году эти тенденции укрепят позиции. Расцвет начнется с 20 марта. Женщины буквально начнут еще интенсивнее ухаживать за собой. Люди погрузятся в свой внутренний мир в поисках себя и новых целей. 2021 - это год самоопределения, когда можно и нужно прислушаться к себе и к своим желаниям, мечтам. Время, чтобы задать себе вопросы: кто я? что я могу? куда ты иду? Важный момент: когда мы понимаем, что год нам несет, мы можем правильно его встретить, и тем самым "расположить к себе". Да, ограничения, преодоления и препятствия будут, но вместе с ними придет и мудрость - люди резко повзрослеют, вне зависимости от возраста. Это год профессионалов и настоящих успехов, даже в работе. И еще: никуда нельзя опаздывать. Поэтому важно ставить конкретные цели, сроки выполнения и все самые важные задачи планировать до мелочей. Особенно это касается крупных контрактов или покупок. Если пустить ситуации на самотёк, будут непредвиденные сложности, которые могут за собой повлечь много финансовых, энергозатратных проблем.

А есть лайфхаки, как спрогнозировать самостоятельно какой примерно будет год?

Каждые семь лет год повторяется. В моей астрологической школе ученики выполняют одно задание, которое в принципе могут практиковать люди, которые не имеют астрологических знаний. Нужно вспомнить как прошел год 7 лет назад. Как прошли предыдущие года, то есть каждый раз вычитаем 7 и тогда вы можете в целом спрогнозировать насколько удачный будет для вас год. А если вы хотите пошаговые рекомендации, то тут без астролога обойтись. Еще хорошо будет дать себе какой-то обет внутренний, какое-то обещание. К примеру, "я больше не ем сладкое". Если человек делает это, то год у него проходит удачнее, чем у окружающих. Он сам себя в чем-то ограничил и дал позитивный настрой. Тогда небо не будет чему-то учить, потому что человек сам решает, что это будет за урок.

А что с будет межличностными отношениями?

2020 - год Луны, он принес много эмоций и перемен, к которым мы оказались психологически не готовы. Поэтому следующий год будет посвящен выстраиванию личных границ, пониманию себя и своих целей. Либо отношения перейдут на новый уровень, либо люди поймут, что они не устраивают друг друга. В итоге они перестанут друг друга мучить и разойдутся по своим дорогам искать счастье. Так будет и в работе: можно с легкостью отказываться от того, что вас не устраивает. Все препятствия, негатив и сложности будут нужны для того, чтобы человек обрел свой "путь самурая".

Как подготовиться к новому году морально?

Подготовку нужно начать с 22 декабря, когда завершится коридор затмений - очень сложное эмоциональное время. Первое, что мы должны сделать - поставить цель на год. В этом году это архиважно. Нужно четко сформулировать запросы, прорисовать их в голове, максимально детализировать. Например, если хотите переехать в другую страну, то пора четко понять, что это будет за страна. Более того, это должно быть исключительно ваше желание, а не потому что так хочет муж, родители или так будет лучше для детей. Желайте только то, что будет лучше конкретно для вас. Если человек без цели, ориентира - в наступающем году ему придется тяжело. Он не сможет преодолеть трудности, потому что не будет понимать, ради чего он это делает. За несколько дней до 31 декабря выбросите все ненужное, подумайте о цели, подведите итоги прошедшего (это очень важно!), поблагодарите за опыт. Освободите место в своей жизни для новых эмоций, впечатлений, встреч и вещей, которые будут приносить вам пользу и душевный комфорт.

Где и как его лучше встречать?

Сатурн любит минимализм. Идеальный вариант для встречи Нового года - это домик в горах, где вы будете медитировать. Это тот год, который нужно встретить наедине с собой, даже обстоятельства ставят нас в такое положение. Если введут новые ограничения - это вам на руку, не нужно воспринимать их сквозь призму негатива. По западной астрологии 2021-й - год Сатурна, по восточной - Белого Металлического Быка. Год Сатурна начинается 20 марта - в День Весеннего равноденствия, год Быка - 4 февраля по китайскому календарю. Поэтому Новый год - это лишь репетиция. Встретьте Белого металлического Быка в расслабленном состоянии, не перегружайте себя лишними делами и работой - тогда весь последующий год пройдет для вас легче. Праздничный стол должен быть изысканным, но без крайностей. Никаких лобстеров, черной икры и прочих деликатесов. От говядины и баранины тоже следует воздержаться - этими блюдами вы обидите хозяина предстоящего года. Не забудьте подготовить сырную тарелку. Так вы сможете уважить тайного друга Быка - Крысу. В качестве десерта рекомендую выбрать мороженое. Пусть в наступающем году ваш новогодний стол будет как легкий ужин с акцентом на закуски. От алкогольных напитков откажитесь, если хотите провести год осознанно и продуктивно. Алкоголю покровительствует планета Нептун - он затуманивает разум и сбивает с намеченного пути. Кроме того, следует воздержаться от салютов и фейерверков. Хотите ощутить праздничное настроение? Отправляйтесь на каток! Зимние активные виды спорта - лучший досуг (который очень хорошо компенсируют Сатурн). Можно встретить Новый год с друзьями, но не в большой компании, не больше 10 человек - рядом с вами не должно быть "лишних" людей. Представьте, с кем бы вы хотели отправиться в добровольную изоляцию - это и есть список ваших гостей.

Как украсить дом?

Астрологи не ставят елку. Мы предпочитаем пихту, потому что елка - просто дерево, а пихта - сильный астрологический помощник, который исполняет желания. Пихту наряжаем в цвета года - оттенок мокрого асфальта и белый металл. Когда повесили все игрушки, возьмите звезду-наконечник и поставьте ее на верхушку, загадав при этом желание. Это очень важный и действенный ритуал. Правда загадать желание в этот момент сможет только тот человек, в чьих руках наконечник. Не спешите после Нового года сразу выбрасывать дерево. Лучше взять пихту в горшочке, а после череды праздников посадить во дворе или на даче - так она будет приносить вам удачу в течение всего года.

А в чем встречать?