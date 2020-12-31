Раскрыта главная ошибка при варке пельменей

Пользователь китайской социальной сети WeChat раскрыл главную ошибку при варке пельменей, а также дал советы по правильному приготовлению этого продукта. Об этом пишет "ИноСМИ", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Автор поста подчеркнул, что, несмотря на удобство, варить замороженные пельмени нелегко. Он заметил, что многие кидают продукт в кастрюлю с кипятком, однако это неправильно: из-за разницы температур они лопаются. Кроме того, при высокой температуре происходит склеивание крахмала, а это приведет к тому, что пельмени слипнутся.

Для того, чтобы этого избежать, пользователь дал несколько советов. Так, перед варкой пельмени необходимо довести до нормальной температуры. Таким образом тесто впитает некоторое количество воды, что повысит его пластичность, поэтому при варке пельмени не лопнут.

Кроме того, важно, чтобы вода не была холодной или кипятком. Лучше всего подойдет температура воды в 50 градусов. Также после закипания воды в кастрюлю нужно добавить холодную воду, чтобы температура нагрева оставалась равномерной, заключил автор поста.

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