Шеф-повар поделился советами модного и вкусного новогоднего стола

Шеф-повар и ресторатор Сергей Малаховский рассказал, как правильно готовить привычные для большинства салаты, которые можно встретить на новогоднем столе у многих жителей нашей страны, так, чтобы они раскрыли свой вкус по-новому. Он уточнил, что секрет вкусного оливье кроется в размере кубиков картошки, а привычная селедка под шубой в виде роллов будет не только смотреться на столе необычно и модно, но и способна произвести на домашних больший эффект благодаря добавлению в салат тертого яблока.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по словам путешественника, селедка под шубой воспринимается совершенно иначе, когда салат нарезан в виде роллов и украшен сверху укропом и тертым яйцом.

"Кто хочет положить в селедку под шубой лук, обязательно его ошпарьте", - заметил Малаховский.

Блогер и ресторатор обратил внимание на то, что часто хозяйки готовят оливье, нарезая картофель и огурцы крупнее горошка. Из-за этого, как уточнил ресторатор, вкус салата кажется совершенно иным, а тем, кто его ест, может показаться, что в оливье не хватает мяса.

"Вкуснейшее мясо на оливье получается тогда, когда мы варим говядину. Кусок отварной говядины должен остыть в бульоне. Так мясо будет сочным, нежным и не будет темнеть. В майонез добавляйте, пожалуйста, немножко сыра Viola и дижонской ванильной горчицы. Так ваш салат будет богаче", - пояснил шеф-повар в беседе с "Пятым каналом".

В салат "Мимоза" повар призвал не добавлять сверху тертое сливочное масло, которое некоторые хозяйки добавляют для того, чтобы "папа пьянел, так скажем, помедленнее". Он призвал "облегчить салат", добавив в салат малосольную семгу, горбушу, шпроты или сардины. В Новый год Малаховский рекомендовал добавить в салат семгу, нарезав рыбу кубиками. Также он отметил, что вкус привычного салата преобразится, если добавить в него вместо отварной моркови сырую, а также добавить вместо пошехонского сыра моцареллу, приправив ее солью для большего вкуса.

"Так обожаемый и любимый всеми "Цезарь" стоит заправлять соусом из анчоусов, взбитых желтков, растительного масла, пармезана и зубчика чеснока", - уточнил Малаховский, отметив, что в это блюдо не стоит добавлять китайскую капусту, а лучше использовать вместо нее салат Романо.

Кроме того, как заметил повар, важно не переваривать яйца для этого салата. Гренки при этом стоит оставлять достаточно крупными, чтобы их не приходилось "вылавливать из тарелки" вилкой.