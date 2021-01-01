Американка хочет продать ногти рекордной длины

Обладательница самых длинных ногтей в мире Аянна Уильямс из Хьюстона заявила, что хочет их продать.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, об этом сообщило издание Metro.



В 2017 году Уильямс попала в книгу рекордов Гиннеса благодаря ногтям, которые не стригла с 1992 года. На данный момент их длина составляет почти 97 см.



По словам 54-летней женщины, ее особенность очень нравится внукам - ногти их "как-будто гипнотизируют". При этом существует большой недостаток: Аянне необходима помощь в элементарных повседневных делах.

"Я печатаю на телефоне карандашом или костяшками пальцев. Надевая джинсы, использую плоскогубцы. Мне очень помогают мои дети и внуки", − отметила она.

Жизнь женщины существенно осложнилась после расставания с мужем шесть лет назад.

При этом женщина не торопится расставаться с ногтями, так как хочет получить за них не меньше 47 тысяч долларов.

"Я приняла решение около года назад, но я продам их только за правильную сумму. Я не срежу их, пока не найду покупателя", - подчеркнула Аянна.

Как указала газета, в настоящее время максимальная цена за ноготь составляет около 100 долларов.