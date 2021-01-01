Дети, родившиеся в первый день 2021 года, будут жить в XXII веке

Детский фонд ООН ЮНИСЕФ опубликовал прогноз по детской рождаемости во всем мире в 2021 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, согласно их статистике, средняя продолжительность жизни малышей, рожденных 1 января нового года, составит 84 года.

Первый ребенок уже появился на свет на архипелаге Фиджи в тихом Океане. Ожидается, что в первый день 2021 года родится 371 тысяча детей. Более половины из них - в Индии, Китае, Нигерии, Пакистане, Индонезии, Эфиопии, США, Египте, Бангладеш и Демократической Республике Конго.

"Дети, рожденные сегодня, унаследуют мир, который мы построим для них. Пускай 2021 год станет годом, когда мы начнем строить мир, в котором царят справедливость, безопасность и здоровье", - заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Форе.

Также аналитики предположили, что всего в 2021 году появится на свет 140 миллионов детей.