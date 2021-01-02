Несколько групп альпинистов встретили Новый год на вершине Эльбруса

Несколько групп альпинистов встретили Новый год на самой высокой точке Европы - вершине Эльбруса, сообщил ТАСС в пятницу оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, передает Day.Az.

Эльбрус - самая высокая гора Европы, ее высота над уровнем моря достигает 5 642 м. По данным Федерации альпинизма России, на ее вершину ежегодно поднимаются до 10 тыс. альпинистов.

"В настоящее время на горе находятся 11 групп, в состав которых входят 39 человек, для этого времени года, конечно, это очень много. Сегодня с контроля снялся альпинист из Ижевска Евгений Кузнецов, который поднялся на вершину Эльбруса прошлой ночью. Еще одна группа в составе четырех человек отзвонилась с сообщением, что вернулись на базу. Контрольный срок до 1 января еще у трех групп в составе семи человек, которые пошли на восхождение", - рассказал дежурный.

Эльбрус притягивает к себе любителей активного отдыха со всего мира круглый год. Курортная зона на склонах горы расположена в 150 км от Нальчика, горнолыжные трассы находятся на южных склонах. Впервые канатная дорога заработала здесь 50 лет назад - 12 января 1970 года.