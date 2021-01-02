https://news.day.az/unusual/1303647.html Назван самый популярный человек в Instagram - 250 млн подписчиков
Назван самый популярный человек в Instagram - 250 млн подписчиков
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду набрал 250 млн подписчиков в социальной сети Instagram.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, это самый большой показатель среди пользователей Instagram во всем мире.
Напомним, что Роналду был признан лучшим игроком XXI века по версии издания Globe Soccer.
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