Череда праздничных застолий с калорийными и жирными блюдами и десертами - тяжелая нагрузка для желудка, который не привык к подобному режиму питания. Появляется неприятное ощущение тяжести и вздутого живота. Самый действенный способ избавиться от этого - провести разгрузочный день. Он поможет очистить организм от накопившихся вредных веществ и сбросить пару-тройку килограммов, набранных во время праздника живота. Принцип разгрузочного день, как правило, состоит в употреблении одного или двух продуктов и большого количества жидкости. Но чтобы не навредить своему здоровью, стоит помнить несколько важных правил.

Подготовьтесь к разгрузочному дню заранее. Съесть годовой запас еды перед голоданием - опасный и неправильный подход, который негативно скажется на результате. За день лучше избегать тяжелых и жирных продуктов и немного сократить рацион хотя бы во время ужина, чтобы организм не почувствовал сильной разницы.

Подберите подходящий вариант разгрузочного дня. Существует огромное количество продуктов, которые обычно используют для "разгрузки": гречка, яблоки, огурцы, кефир и другие. Лучше всего отдать предпочтение продуктам, богатым белком и клетчаткой. Выбирайте тип разгрузочного дня, учитывая особенности вашего организма, аллергии или хронические болезни, а также ваши предпочтения.

Не проводите разгрузочные дни слишком часто. Один продукт не может содержать весь запас витаминов, нужных организму, поэтому злоупотребление разгрузочными днями может привести к проблемам со здоровьем и авитаминозу. Допустимо проводить "голодания" максимум два раза в неделю с перерывом между ними в 2−3 дня.

Проведите этот день в тишине и спокойствии. Не нервничайте и избегайте сильных физических нагрузок. Организму сложно привыкнуть к такой резкой перемене, поэтому не стоит подвергать его дополнительному стрессу. Будьте готовы к побочным эффектам в виде головных болей и проблемам с концентрацией внимания, особенно если проводите разгрузку впервые.

Выход из "голодания" должен быть плавным. Не начинайте следующий день с жирной пищи, ограничьтесь легкими овощами или фруктами - это поможет закрепить эффект.

Bazaar