4 симптома дефицита магния в организме

Апатия

Расстройства психики, включая апатию, дефицит внимания и эмоциональную нестабильность, могут свидетельствовать о серьезном дефиците магния в организме. Недавние лабораторные исследования показали, что недостаток этого элемента увеличивает риск депрессии и тревожных состояний. Поэтому, чтобы предотвратить возможные ментальные проблемы и расстройства, а также дисфункцию нервной системы, необходимо следить за уровнем магния в организме.

Хроническая усталость

Иногда хроническая усталость является симптомом недостатка магния. В таком случае она обычно сопровождается мышечной слабостью, также известной как миастения. Ученые считают, что такие симптомы связаны с дефицитом калия, приток которого к мышцам как раз зависит от количества магния.

Судороги

Подергивание мышц, сопровождающееся болью, могут причинять очень сильный дискомфорт. Как правило, судороги возникают вследствие излишнего притока кальция в клетки. По этой же причине могут возникать и нервные тики. Достаточное количество магния может помочь вашему организму с такой проблемой. Однако стоит помнить, что причина судорог не всегда кроется только в дефиците магния. На наличие этого симптома также может повлиять стресс и переизбыток кофеина.

Высокое давление

Эксперименты показывают, что недостаток магния у животных провоцирует высокое давление и увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые убеждены, что так же это работает и с людьми. Высокое давление может быть признаком дефицита магния. Именно поэтому для улучшения работы сердца часто используют препараты, содержащие магний.

Как восполнить запасы магния?

Помимо медикаментозного лечения, компенсировать недостаток магния можно с помощью питания. Вот список продуктов, богатых магнием, регулярно употребляя которые, можно навсегда забыть о многих проблемах со здоровьем:

миндаль,

арахис,

тыквенные семечки,

горький шоколад,

кукуруза.

Bazaar