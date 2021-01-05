Диетолог назвала способ не поправиться после праздников

Диетолог Елена Соломатина назвала способ не поправиться после праздников. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперт отметила, что из-за переизбытка еды могут обостриться хронические заболевания, о которых человек мог даже не подозревать. Она посоветовала россиянам плавно перестраивать свое питание.

"В случае, если вы накануне переели и не можете все это переварить, можно устроить себе разгрузочный день. В остальных случаях можно переходить на обычное, но более легкое питание", - сказала она.

Соломатина добавила, что продукты должны быть легкоперевариваемые. Также, по словам диетолога, следует пить больше жидкости и употреблять больше овощей.

Ранее главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина заявила, что алкоголь в праздничные дни нужно употреблять умеренно. Она рекомендовала чередовать алкогольные напитки с безалкогольными, однако призвала при возможности не пить спиртное вовсе, поскольку это правило не является обязательным для Нового года.