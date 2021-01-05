Медики рассказали, в чем может быть причина постоянной сонливости

Если вы не успев проснуться, мечтаете отправиться в уютную постель, стоит обратить внимание на свое здоровье.

Медики выделили пять основных причин, почему может постоянно хотеться спать.

В первую очередь, это может быть нехватка железа в организме. В таком случае, может упасть уровень гемоглобина в крови, а это может вызвать железодефицитную анемию. Такие проблемы со здоровьем влияют на сон и даже могут спровоцировать синдром беспокойных ног.

Для того, чтобы выяснить, какой у вас в организме уровень железа, необходимо просто сдать анализы, а уже врач сможет посоветовать нужные лекарства, которые помогут повысить уровень железа в крови.

Причиной постоянного желания спать может быть и нехватка витамина витамина D. Это может привести к хронической усталости, снижении концентрации внимания и нарушении сна. Из пищи его получить очень сложно, помогут витамины, но для этого нужно сдать анализ.

В нарушении сна могут быть виноваты и апноэ во сне. Это временные остановки дыхания, которые приводят к недостатку кровоснабжения и, соответственно, усталости и рассеянности по утрам. Люди, которые храпят ночью, очень часто не высыпаются. Чтобы снизить вероятность наступления апноэ, рекомендуется спать на боку. Также стоит пересмотреть вредные привычки и ограничить в таком случае алкоголь и курение.

В этом списке и пониженное артериальное давление. Когда у человека пониженное давление, может болеть и кружиться голова. Лечить гипертонию сложно, но лучше всего начать вести здоровый образ жизни, правильно питаться и наладить режим дня.

Постоянное желание спать может быть и признаком депрессии. Нагрузки на работе, постоянные стрессы и хроническая усталость постепенно приводят к депрессии. В таком случае стоит изменить свой привычный образ жизни и научиться больше отдыхать.