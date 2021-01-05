Врач развеял популярные мифы о кофе

Врач и телеведущий Александр Мясников опроверг распространенные мифы о кофе и рассказал о пользе напитка, передает Day.Az.

"На самом деле это все инсинуации, что он вреден, что вызывает гипертонию, вызывает аритмию, вредит сердцу", - заявил врач.

По его словам, исследования показали, что кофе - целебный и полезный напиток, предотвращающий рак печени и уменьшающий количество инфарктов у сердечников. Кроме того, кофе не влияет на кровяное давление, если это привычный для человека напиток, а также не провоцирует мерцательную аритмию, отметил Мясников.

Врач пояснил, что при аритмии происходит нарушение ритмичности и частоты сокращений сердца. Когда мышца сокращается неравномерно, возникает фибрилляция предсердия, кровь застаивается и прокачивается не до конца, из-за чего образуются тромбы. Он уточнил, что кофе не предотвратит тромбоза и нарушения мозгового кровообращения, поэтому надо принимать кроверазжижающие препараты.

"Но кофе, тем более, если вы его любите, пейте на здоровье, против аритмии это только хорошо", - посоветовал специалист.