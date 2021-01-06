Названа опасность картофеля

Употребление картофеля увеличивает риск повышения артериального давления, передает Day.Az со ссылкой на Express.

Отмечается, что при правильном употреблении корнеплод обогатит организм витаминами, минералами, пищевыми волокнами и антиоксидантами. Медики установили безопасный для здоровья объем потребления - 200-300 граммов два раза в неделю.

Превышение этой нормы, как считают исследователи, грозит гипертонией. Так, по данным ученых, употребление четырех и более порций картофеля в неделю повышает риск высокого давления на 11%. В чем именно проявляется связь, пока не известно, однако эксперты полагают, что проблема связана с высокой гликемической нагрузкой продукта.

При этом отмечается, что одним из лучших продуктов для борьбы с гипертонией является вареная свекла или свекольный сок. Отваривать продукт рекомендуется в кожуре, чтобы сохранить максимальное количество полезных свойств.