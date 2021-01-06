Ученые назвали "вредный" напиток простым ключом к долголетию

Многие напитки отличаются целым спектром полезных свойств. Стало известно об одном из них, который способен комплексно укрепить организм и приблизить к долголетию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на издание Express, речь идет о глинтвейне.

Специалисты отмечают, что этот пряный напиток пользуется особенной популярностью в зимний период. Они подчеркивают, что глинтвейн в умеренных количествах способен не только согреть и помочь при "новогодней" интоксикации, но и предложить несколько других преимуществ для здоровья.

Глинтвейн обычно готовят путем разогрева красного вина вместе со специями, такими как корица и мускатный орех. Ученые заявляют, что эти отдельные ингредиенты снижают маркеры сердечных заболеваний. По их словам, небольшое количество красного вина связано с некоторой пользой для здоровья.

Данные ученых свидетельствуют о том, что существует J-образная кривая, которая лежит в основе взаимосвязи между потреблением красного вина и риском сердечных заболеваний. По словам исследователей, люди, которые пьют примерно 150 мл красного вина в день, подвергаются примерно на 32% меньшему риску заболеваний сердца. Однако более высокое потребление в разы повышает его. Согласно исследованиям, употребление небольшого количества глинтвейна может снизить риск сердечных заболеваний, помогая сохранить "хороший " холестерин ЛПВП в крови.

Кроме того, подчеркивают эксперты, прием высоких доз мускатного ореха снижает факторы риска сердечных заболеваний, такие как высокий уровень холестерина и триглицеридов. Исследование на крысах показало, что лечение высокими дозами экстракта мускатного ореха значительно снижает уровень сахара в крови и улучшает функцию поджелудочной железы.

Однако эти эффекты для здоровья были испытаны только на животных с использованием высоких доз экстракта мускатного ореха. Отмечается, что необходимы исследования на людях, чтобы определить, являются ли высокодозные добавки пряности безопасными и эффективными для человека.

Ранее смертельно ядовитый в сыром виде продукт назвали "ключом" к долголетию. Популярный во всем мире продукт питания как сам по себе, так и в качестве ингредиента во многих рецептах, таких как выпечка, является плодом дерева, произрастающего в богатых тропических окрестностях Центральной и Южной Америки, где он известен как caju.