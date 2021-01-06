Диетолог назвала максимально допустимое число съеденных мандаринов в день

Диетолог-нутрициолог из Казахстана Сания Ислямова назвала максимальное число мандаринов, которое допустимо съесть в течение дня, передает Day.Az.

Врач заявила, что за сутки можно съесть не больше четырех цитрусовых, а за один прием пищи - не больше двух. Она добавила, что фрукты стоит употреблять в течение часа после основного приема пищи.

По словам диетолога, мандарины ни в коем случае нельзя есть на голодный желудок, особенно людям, у которых имеется предрасположенность к сахарному диабету. Ислямова также призвала аллергиков ограничить число цитрусовых в своем рационе.

Нутрициолог призвала есть мандарины с белыми прожилками, так как в них содержится клетчатка, которая поможет переварить простые углеводы. Ислямова дала совет не закусывать алкоголь фруктами, в том числе мандаринами, так как в этом сочетании продуктов слишком много углеводов, и человеку может стать плохо прямо за праздничным столом.

Чтобы избежать проблем с пищеварением, диетолог предложила купить лекарства с желчегонным эффектом, а также с ферментами, помогающими переваривать пищу. Однако прием препаратов, по словам Ислямовой, нужно обязательно согласовать с лечащим врачом.

Тем, кто ест мандарины ради профилактики вирусных заболеваний, диетолог порекомендовала витамин C в таблетках, так как в них рассчитана суточная доза витамина.