Научно признан способ втрое быстрей похудеть на морозе

Многих из нас еще с детских лет родители приучали не бояться морозной (в меру, конечно) погоды и активно заниматься в это время тренировкой на природе. Помимо закалки и поддержания организма в хорошем тонусе, это дает и еще один очень важный для многих бонус. Как выяснили канадские ученые, выполнение физических упражнений на холоде позволяет гораздо эффективнее сжигать лишний жир, накопившийся в организме. Изучением этой закономерности занималась группа ученых из Лаврентийского университета. Результаты этих исследований опубликованы в научном издании Journal of Applied Physiology, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Канадские специалисты убедились, что физические упражнения, выполняемые на свежем воздухе при достаточно низких температурах, помогают сжечь больше жира, чем это произошло бы в более комфортных условиях. Подтверждением стали тесты, проведенные учеными. Они собрали две группы добровольцев - людей с избыточным весом. Всем им предложили регулярно выполнять один и тот же комплекс тренировок, однако члены первой группы занимались гимнастикой при комнатной температуре, а другая часть испытуемых упражнялась на холоде. В качестве способа нагрузить организм была выбрана езда на велосипеде, при этом тестируемые должны были чередовать интенсивную и медленную езду с периодами отдыха.

Результаты тестов показали, что организм людей, катавшихся при температуре около нуля, сжигал в три раза больше жира, чем организм тех, кто крутил педали при температуре около 20 градусов. Таким образом, процесс похудания у занимавшихся физическими упражнениями на холоде шел гораздо быстрее.

Впрочем, как выяснили те же канадские ученые, добиться стабильно стройной фигуры всего лишь эпизодическими тренировками в холодную погоду не удастся. Судя по анализам крови, взятым у участников эксперимента, эффект быстрого сжигания жира при нагрузках на холоде имеет относительно краткосрочное действие. Организм человека норовит после такого стресса побыстрее "наверстать упущенное" и активно начинает аккумулировать новые жировые запасы. В этом смысле результаты упражнений при комфортной температуре, хотя и менее заметны, однако более прочно закрепляются в организме, то есть имеют более долгосрочное влияние на него.

Совет ученых Лаврентийского университета таков: чтобы побыстрее похудеть и оставаться в такой форме в дальнейшем, человеку нужно взять за правило регулярно выполнять серии физических упражнений высокой интенсивности в условиях достаточно низких температур. Помимо стройной фигуры подобная привычка подарит вам еще и крепкое здоровье. К слову сказать, если уж выше был упомянут велосипед, как инструмент для проведения тестирования, можно вспомнить рекомендации одного из самых первых российских чемпионов-велосипедистов.