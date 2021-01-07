Климатическая диета — легкий способ улучшить здоровье и помочь экологии

Экологический след - это мера воздействия человека на среду обитания, которая помогает оценить размеры территории, необходимой для производства потребляемых нами ресурсов и хранения отходов. Потребляя природные ресурсы, продукты, энергию, вещи, пользуясь транспортом и т. д., мы отнимаем от природы определённую площадь, на которой всё это производится.

Разделив общий экослед человечества на биоемкость планеты, мы можем выяснить, с какой скоростью истощаем ее ресурсы. На данный момент это соотношение равняется 1,7, то есть мы потребляем в 1,7 раза быстрее, чем Земля успевает восстановиться, или, другими словами, для баланса в мире человечеству нужно иметь 1,7 такой планеты, как наша.

Больше всего на размер нашего экоследа влияют транспорт (особенно личный), жилье и питание. Отказаться от личного транспорта большинство людей не может, смена жилья - тоже дело не из простых, а вот питание с легкостью поддается корректировке. Для этого существует климатическая диета - система питания направленная на уменьшение экологического следа, оставляемого человеком.

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Климатическая диета не подразумевает четкого меню, поскольку список "желательных" продуктов варьируется в зависимости от вашего места проживания. Однако, существует несколько общих рекомендаций, которые помогут сделать питание более экологичным и улучишь показатели здоровья.

Ограничите потребление говядины и баранины - это самые неэкологичные виды мяса. Конечно, совсем отказаться от мяса было бы еще полезнее для окружающей среды, но на такие радикальные меры готовы далеко не все. Достаточно просто реже его есть, а в идеале - заменить на курицу. На ее производство затрачивается в среднем в 5 раз меньше ресурсов (а если вы приобретете ее у местного фермера - то во все 7).

Выбирайте сезонные фрукты и овощи. Транспортировка продуктов питания требует ресурсов не меньше, чем их производство. Поэтому адепты устойчивого потребления рекомендуют отдавать предпочтение продуктам, которые проделали минимальный путь от места производства до вашего стола. В этой связи лучше отдавать предпочтение сезонным фруктам - если зимой в супермаркете вы увидите персики или абрикосы, значит они приехали оттуда, где сейчас лето, и проехали половину земного шара, прежде, чем оказаться в вашем супермаркете. Стоит ли говорить, какой вред окружающей среде нанесла их транспортировка?

Отдавайте предпочтение локальным продуктам. Здесь снова речь о транспортировке. Старайтесь есть меньше экзотических продуктов: это касается фруктов, овощей, рыбы и морепродуктов. Совсем отказываться от них не стоит, просто внимательно следите за тем, сколько вы их потребляете. За покупками лучше отправляться к местным фермерам и на рынки, так больше вероятность приобрести натуральный продукт, произведенный неподалеку.

Bazaar