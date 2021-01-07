5 пищевых привычек, которые ослабляют ваш иммунитет

Осень всегда была сезоном простуд, а в этом году в мире бушует пандемия коронавируса, поэтому сейчас самое время серьезно задуматься об укреплении иммунитета. Однако существует ряд пищевых привычек, которые оказывают на наш организм абсолютно противоположный эффект и ослабляют иммунную систему. О пяти самых распространенных из них рассказываем в нашем материале.

Вы едите много соли

Избыток натрия в организме не только провоцирует отечность, мышечную слабость и судороги, но и может стать причиной ослабления иммунной системы. Согласно исследованием, на выведение лишней соли организм затрачивает часть ресурсов, которые должны бороться с вирусными инфекциями, в результате чего вырабатывается недостаточное количество иммуноглобулина и риск заболеть возрастает. Старайтесь ограничивать фастфуд, мясные деликатесы, сыры и аккуратнее используйте соль в готовке.

И много сахара

Найти аспект здоровья, на который злоупотребление сахаром влияло бы положительно, невозможно. Белый сахар - пустые углеводы, которые не несут никакой питательной ценности, зато повышают риск развития хронических заболеваний, провоцируют старение и набор веса и ослабляют иммунитет. Злоупотребление глюкозой снижает активность иммуноглобулина в среднем на 30%, что значительно увеличивает вероятность заболевания вирусными инфекциями. Совсем отказываться от сахара необязательно, но за его количеством стоит строго следить. Попробуйте заменить сладости на полезные альтернативы, пить больше воды вместо сладких напитков, а привычную пасту замените на пп-вариант.

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В вашей пище недостаточно клетчатки

Клетчатка поддерживает здоровое пищеварение и стимулирует выработку полезных кишечных бактерий, которые не только укрепляют иммунитет, но и благотворно влияют на состояние кожи и настроение. Высокий уровень потребления пищевых волокон и пробиотиков помогает поддерживать иммунную функцию и защищает организм от вирусов. Добавьте в рацион больше овощей, бобовых и необработанных цельных зерен - их оболочка - настоящий кладезь клетчатки.

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Вы пьете слишком много кофе

Кофеин - волшебное вещество. Он бодрит, стимулирует нервную систему, помогает в профилактике многих хронических заболеваний и отлично справляется с признаками преждевременного старения. Однако все хорошо в меру. Часто случается, что в течение напряженного рабочего дня одна чашка кофе стремительно сменяет другую, а это может стать причиной ослабления иммунитета и различных вирусных заболеваний. Кроме того, к кофеину может вырабатываться толерантность, поэтому специалисты рекомендуют ограничиваться 1−2 чашками в день. Если вы чувствуете себя недостаточно бодро, постарайтесь наладить режим сна или используйте безвредные способы взбодриться.

Вы едите мало овощей

Овощи - это не только отличный источник клетчатки, о важности которой уже было сказано выше, но и настоящий кладезь витаминов и минералов. Богатые витаминами, А и С и фолиевой кислотой, зеленые овощи отлично укрепляют иммунитет, позволяя вам без потерь пережить сезон простуд. Старайтесь чаще есть салаты, овощные рагу и смузи.

Bazaar