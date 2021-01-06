Хозяин установил дома камеру и узнал, чем без него занимается кот

Хозяин двух котов установил дома камеру и узнал, чем занимается в его отсутствие один из пушистых любимцев. Ролик стал вирусным в Сети, сообщает портал Bored Panda.

У фитнес-тренера Роба живут два кота - Шорти и Коди. С помощью камеры видеонаблюдения мужчина получил трогательные кадры того, как грустит Коди, когда "их человек" уходит из дома. Как оказалось, Коди ходит по дому, издавая жалобные звуки, таскает в зубах игрушку и пытается в одиночестве в нее играть.

"Видео Роба, набравшее более 1,1 миллиона просмотров, показало миру, что мы можем даже не осознавать, насколько наши кошки скучают по нам, когда мы идем на работу или в школу", - сказано в сообщении портала.