Сколько "живет" еда после праздников

На Рождество обычно готовят так, чтобы хватило на несколько дней. Сколько и как можно хранить приготовленные блюда, чтобы пища оставалась безопасной для здоровья - рассказывает корреспондент Дарья Панченко, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Новогоднее оливье! Ему уже несколько дней, а дома еще полный холодильник блюд. Знаю, что хранить салаты надо в стеклянной или эмалированной посуде, вот только как долго можно это делать?", - говорит корреспондент Дарья Панченко.

Шуба, грибы, и запеченная утка, оливье, нога баранья, запеченная в травах. Все салаты с майонезом - оливье, крабовый, селедка под "шубой" - могут "жить" до двух дней, если эти блюда сразу не заправлять.

Но, например, если огурец, лук и зелень добавлять отдельно в каждую порцию, срок хранения увеличится на один день.

"Эти продукты быстрее всех портятся, они не проходят термическую обработку . Всегда занижают сроки годности любых салатов. Эти ингредиенты лучше всего держать в отдельном контейнере", - рассказывает микробиолог Оксана Вольская.

Холодец простоит три дня. Но если один совет, который поможет увеличить срок хранения и блюдо не будет портиться до пяти дней.

"Обязательно чуть-чуть его пересолите и залейте тогда его смальцем, то есть не выбрасывайте тот жир ", - рекомендует микробиолог.

У мяса и рыбы свои условия хранения.

"Курица, рыба и мясо могут храниться 2-3 суток, если они не замаринованные в сметане. Например блюдо в "сметанном" маринадом начнет портиться через сутки. А бутерброды с икрой, если они, конечно, останутся, могут храниться в холодильнике максимум пять дней", - советует диетолог Юлия Поворознюк.

Конечно же, не стоит забывать, что в холодильнике должно быть от двух до четырех градусов тепла. Иначе пища станет непригодной к потреблению еще раньше.