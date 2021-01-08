Бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» рассказал об «ужасных условиях» работы

Бывший ведущий шоу "Битва экстрасенсов" на канале ТНТ Сергей Сафронов, отстраненный от проекта после обвинений в получении взяток за подсказки, в интервью Алене Жигаловой рассказал об "ужасных условиях" работы в передаче, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Сафронова, 14 лет работы ведущим "Битвы экстрасенсов" были тяжелым трудом. "Вы даже себе, наверное, не представляете, что такое провести 20 часов на улице в декабрьские морозы", - посетовал ведущий и добавил, что во время съемок экономили на всем.

К примеру, когда передачу снимали на природе, на площадках не было туалетов, а сам Сафронов просто "находился в лесу и проводил испытание". Ведущий отметил, что на площадку привозили горячую еду, однако она становился ледяной к моменту, когда участники съемок могли поесть. "То есть реально пахали по полной программе", - заключил он.

Сафронов также рассказал, что за 14 лет получил более пяти тысяч писем с оскорблениями и угрозами, некоторые желали ему смерти. При этом некоторые авторы угроз укоряли ведущего в том, что он "мешает экстрасенсам проводить испытания", а другие утверждали, что он будет "гореть в аду" за то, что пиарит "Битву экстрасенсов". Сафронов боялся, что авторы угроз могли навредить его семье, однако, по словам ведущего, никто из представителей телеканала не предложил ему разобраться с проблемой.

В конце ноября стало известно, что Сафронова отстранили от "Битвы экстрасенсов" после того, как участница проекта Алина Вердиш опубликовала видео, в котором обвинила ведущего в получении взяток. Представители ТНТ назвали причиной отстранения Сафронова попытку "обмануть коллектив проекта, дав подсказку одному из телепатов на отборочных испытаниях".

Позже друг Сафронова на условиях анонимности рассказал, что обвинения в получении взяток за подсказки были местью. По его словам, Вердиш преследовала ведущего "в весьма фанатичной форме", а также просила помочь победить в проекте мошенническими методами.