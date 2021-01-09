Появились страшные предсказания Ванги на 2021 год

Кум известной болгарской прорицательницы Ванги Сергей Косторной в рамках шоу "На самом деле" озвучил прогноз на 2021 год. Он отметил, что все сказанное в свое время изрекла сама Ванга. Косторной подчеркнул, что в 2021 году испытания для человечества продолжатся, передает Day.Az со ссылкой на mk.ru.

В частности, некоторым регионам мира грозит крупное наводнение. "В начале лета побережье Америки и ряд стран, близких к морям, подвергнутся чудовищным ливням, зальет и смоет все, что можно", - отметил кум прорицательницы. К тому же наводнение может принести с собой болезни.

Также возможны войны. "Возможны локальные войны в странах Латинской Америки, но глобальных не будет", - сказал Косторной. Он отметил, что не все предсказания Ванги точны.

Косторной также озвучил прогноз насчет завершения пандемии коронавируса. Инфекция перестанет свирепствовать весной. "До марта будут происходить негативные вещи, а вот 20-го - день начала астрологического года, начнутся приятные преобразования", - поделился мужчина.

Кум Ванги предрек рост авторитета России и снятие с нее санкций из-за вклада в борьбе с пандемией. Также изобретут лекарство от рака. "Рак закуют в железные цепи", - подчеркнул Косторной. Он считает, что препарат от болезни будет содержать много железа.

Есть еще один важный момент - Ванга говорила, что в 2021 году родятся два очень важных человека. Данное предсказание было сделано в состоянии транса, и получить детали в тот момент было невозможно.