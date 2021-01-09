Ученые предложили сократить минуту до 59 секунд

Ученые заметили, что в настоящее время наша Земля вращается в самом быстром темпе за последние 50 лет.

Официальные хронометристы нашей планеты спорят о том, имеет ли смысл сокращать минуту на одну секунду, чтобы объяснить это изменение и привести точное течение времени обратно в соответствие с вращением Земли. Об этом сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на Daily Star, передает Day.Az.

C 1970 года было добавлено 27 дополнительных секунд, чтобы компенсировать более медленное вращение Земли. Это связано с тем, что в течение десятилетий нашей планете требовалось чуть больше 24 часов, чтобы завершить вращение, но с прошлого года наблюдается другая ситуация.

День 19 июля 2020 года был на 1,4602 миллисекунды короче полных 24 часов. До этого самый короткий день был в 2005 году, но за последние 12 месяцев этот рекорд был побит 28 раз.

Конечное решение будет принято на Всемирной конференции радиосвязи в 2023 году.