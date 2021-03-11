Обнаружены следы гигантской планеты в системе одной из самых ярких звезд

Астрофизики из Университета Колорадо сообщили об открытии гигантской раскаленной планеты, вращающейся вокруг Веги. Эта пятая по яркости звезда находится в созвездии Лиры. От Солнца ее отделает расстояние в 25,3 световых года.

На протяжении долгого времени астрономам не удавалось найти ни одной планеты на орбите Веги. Но недавно команда ученых смогла обнаружить сигнал, предположительно исходящий от одной из вращающихся вокруг звезды планет, передает Day.Az со ссылкой на Profile.ru.

Как отмечают исследователи, если их расчёты верны, то время ее вращения вокруг Веги составляет два с половиной земных года. Также она может стать второй горячей планетой, известной науке. Ученые полагают, что ее средняя температура составляет 2976,67°C. Исследование опубликовано в научном журнале The Astronomical Journal.

Как отмечает студентка факультета астрофизических и планетарных наук Спенсер Херт, участвующая в исследовании, обнаружение новой планеты может свидетельствовать о наличии экзопланет в системе Веги.

"Ученым предстоит еще много работы, прежде чем они смогут окончательно заявить, что открыли эту горячую планету. Самый простой способ - это просканировать звездную систему, чтобы найти свет, исходящий от нее", - заявила Херт.

Напомним, что на данный момент науке известно о существовании более 4 тыс. экзопланет. Но лишь немногие из них вращаются вокруг звезд, которые так же близки к Солнечной системе, как Вега.