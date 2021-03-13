https://news.day.az/unusual/1324932.html В Индийском океане зарождается новый континент - УЧЕНЫЕ
В Индийском океане зарождается новый континент - УЧЕНЫЕ
Геологи из Франции и Австрии заметили в южной части Индийского океана процесс зарождения нового континента.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Terra Nova.
Ученые сообщают, что в районе архипелага Кергелен возле Антарктиды образуется скопление континентальной коры, которое обычно находится у берегов других материков. Она образуется из магмы, которая вытекая из недр образует верхний гранитный слой.
Геологи пришли к выводу, что через несколько миллионов лет к югу от Индии появится еще один континент.
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