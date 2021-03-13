Инфекционист оценил эффективность ковид-паспортов

Инфекционист Сергей Вознесенский оценил эффективность паспортов вакцинации в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сказал доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, ковид-паспорта вряд ли поспособствуют снижению заболеваемости вирусом. Специалист отметил, что в данном вопросе слишком много нюансов, так как здесь может быть и человеческий фактор, и ошибка лаборатории. Вознесенский добавил, что в процессе выдачи подобного документа возможны случаи махинаций и мошенничества. Так, например, теоретически какой-либо сотрудник лаборатории может выписать его за определенное вознаграждение.