В Шанхае разработали текстиль, способный работать в качестве дисплея

Команда ученых из Шанхая разработала текстиль, который может быть использован в качестве дисплея. Соответствующих результатов в своих исследованиях добились специалисты из Фуданьского университета. Об этом сообщила местная газета Shanghai Daily, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам руководителя проекта Пэн Хуэйшэн, соответствующий материал по своему функционалу напоминает компьютер или смартфон. Потенциально его можно будет использовать и в технологиях связи.

Разработка основана на прозрачных люминесцентных волокнах, которые в переплетении образуют микрометровые электролюминесцентные блоки, напоминающие те, что есть в экранах цифровых дисплеев. Через эти переплетения пропускается сгенерированный низкий микроамперный ток, который служит питанием для электролюминесцентных блоков.

В лабораторных условиях ученым удалось изготовить текстильный дисплей длиной шесть метров и шириной 25 см. По словам Пэн Хуэйшэн, дисплей может быть и более крупного размера. Его яркость, уточнила ученый, остается стабильной при изгибе и даже при растяжении.

"Наш текстильный дисплей является гибким и дышащим. Он выдерживает сотни машинных стирок, что делает его пригодным для практического применения", - приводит издание слова руководителя проекта.