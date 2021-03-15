Врач выписал пожилой женщине необычный рецепт и растрогал пользователей сети

Радиоведущая Джессика Шоу (Jessica Shaw) опубликовала в Twitter фотографию необычного рецепта, который врач выписал ее матери. Ее пост растрогал многих пользователей сети: в комментариях они признались, что не смогли сдержать слез, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как сообщает Insider, из-за коронавируса мать Шоу в течение последнего года держала дистанцию в два метра даже с членами семьи. После второй прививки пожилая женщина продолжала соблюдать это правило. Тогда доктор придумал, как ей помочь. Он выдал пациентке рецепт, в котором написал: "Вам разрешается обнять внучку".

Шоу также опубликовала ролик, в котором показала, как ее мать впервые за год обняла близкого человека. "Спасибо всем ученым и докторам, благодаря которым это стало возможным!" - отметила радиоведущая.

В комментариях к посту некоторые признались, что не смогли сдержать слез, когда читали историю Шоу и смотрели видео. "Это так мило, но так душераздирающе. В то время когда люди больше всего нуждаются друг в друге, они оказываются разделены", - написала девушка с ником Sara Jane.

История семьи Шоу оказалась близка многим людям, которые из-за пандемии тоже лишились возможности быть со своими близкими. Например, девушка с ником Dr.RP. рассказала, что в конце апреля ждет в гости родителей, которых не видела больше года. Она так соскучилась, что пообещала в течение 48 часов не отходить от своей матери ни на шаг.

"Моя мама расплакалась из-за этого видео. Поскорей бы такой момент настал и для нас!" - поделилась еще одна пользовательница. "Как бабушка, которая все еще ждет возможности обнять внуков, я не смогла сдержать слез. Но я близко. В пятницу я сделаю вторую прививку", - сообщила @grammy2.