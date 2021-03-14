Астрофизик рассказал об опасном заблуждении Маска

Главный астрофизик Великобритании Мартин Рис назвал опасным заблуждением планы основателя Tesla и SpaceX Илона Маска по колонизации Марса. Об этом пишет Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Идея Илона Маска о том, чтобы миллион человек поселился на Марсе, является опасным заблуждением. Жить на Марсе не лучше, чем жить на Южном полюсе или на вершине Эвереста", - сказал Рис в ходе выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

С ним согласился американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон. По его мнению, для того, чтобы жизнь колонизаторов на Марсе была комфортной, планету нужно "превратить" в Землю. Кроме того, Тайсон считает нереалистичным переселение на другую планету ради спасения от возможной катастрофы на Земле. Он полагает, что проще предотвратить эту катастрофу, чем создать на Марсе подходящие условия для жизни.

При этом Тайсон призвал поддерживать "молодых людей", для которых космос служит источником вдохновения.