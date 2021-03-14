Врачи рассказали, когда можно вакцинироваться от коронавируса при соблюдении поста

Люди, принявшие решение соблюдать Великий пост, могут сделать прививку от коронавируса при условии, что они придерживаются сбалансированного питания и получают необходимое количество белков, витаминов и минеральных веществ, а также не страдают хроническими заболеваниями. Об этом сообщили ТАСС врачи-диетологи, передает Day.Az.

Великий пост - самый длительный в православном церковном календаре и самый строгий в плане ограничений - в этом году у верующих начинается в понедельник, 15 марта. Он продлится почти 50 дней и завершится главным христианским праздником - Пасхой, днем Воскресения Христова, который в этом году будет отмечаться 1 мая.

"Есть строгий пост и нестрогий. Если человек придерживается нестрогого поста и у него продолжают сбалансированно поступать все основные питательные вещества, в том числе и белки, просто не животного, а растительного происхождения, в этом случае, если человек ничем не болеет, возможна вакцинация и на фоне поста", - рассказала врач-терапевт, диетолог высшей категории, заведующая консультативно-диагностическим центром "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева.

При этом перед строгим соблюдением требований поста с выраженным дефицитом тех или иных пищевых веществ, независимо от вакцинации, нужно проконсультироваться с врачом, отметила специалист. По ее словам, в случае невозможности совмещения правильнее сделать выбор в пользу вакцинации. "Пост - это далеко не только про еду. Это ограничения в мыслях, действиях. Только один из вариантов проявлений поста - ограничение в еде. Но все-таки на первый план должно выходить наше мышление", - добавила она.

Такого же мнения придерживается врач-диетолог высшей категории Елена Чедия, которая отмечает, что во время соблюдения поста из-за исключения продуктов животного происхождения нарушается белковый обмен. "Когда делают прививки, происходит очень большая нагрузка на белковый обмен. Организм должен выработать антитела, а они белковой природы. Белка нужно достаточно много, чтобы образовались антитела", - пояснила врач.

А людям, перенесшим коронавирусную инфекцию в средней и тяжелой формах, эксперты рекомендуют отказаться от соблюдения поста в этом году. "В целом коронавирусная инфекция заканчивается далеко не всегда у всех просто выздоровлением. Часто встречаются осложнения в том числе по заболеваниям желудочно-кишечного тракта", - рассказала Бурляева. Она обратила внимание, что при такого рода заболеваниях в целом важно придерживаться правильного питания, а в случае, например, обострения язвенной болезни желудка исключать белковые продукты категорически не рекомендуется.