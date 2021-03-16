Испания четыре года скрывала кражу трактата Галилея

Национальная библиотека Испании скрывала пропажу астрономического трактата Sidereus nuncius, опубликованного в 1610 году. Стоимость украденного документа составляет порядка 800 тыс. евро. Он исчез еще в 2014 году, однако руководство библиотеки об этом не сообщило. О пропаже случайно стало известно реставраторам.

Вместо документа авторства Галилео Галилея была выставлена подделка, в то же время в каталоге библиотеки экспонат значился как подлинный. Фальшивый трактат был оставлен самим грабителем. Кроме того, с марта по сентябрь 2018 года проходила выставка, где документ тоже представлялся как оригинал. В библиотеке заверяют, что было решено не сообщать о пропаже, пока не будет собрано достаточно данных об ограблении. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на испанское издание El Pais.

Директор учреждения Анна Сантос утверждает, что она тоже ничего не знала о пропаже, так как ей никто не сообщил. По ее словам, информацию она получила лишь в 2018 году из сообщения британского исследователя. Занимавшая ранее пост технического директора библиотеки Мар Эрнандес утверждает, что это неправда.

Главным подозреваемым считается гражданин Уругвая. Он интересовался трактатом в 2004 году, а в 2007 году был уличен в краже из библиотеки двух карт. В 1987 году трактат уже пытались украсть, однако полиция смогла найти пропажу через два года.

В трактате Галилей описывает свои открытия, сделанные с помощью собственноручно построенного и позже усовершенствованного телескопа.