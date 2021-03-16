Дизайнер придумал автомобиль со встроенной игровой приставкой

С развитием технологий автономного вождения автомобильные дизайнеры все чаще стали изображать интерьер автомобиля без традиционных органов управления. В отсутствие руля, педалей и прочих рычагов салон наполняют различные гаджеты для приятного досуга во время поездки - разумеется, на автопилоте. General Motors, к примеру, показал выполненный одним из дизайнеров концерна эскиз, на котором во всю ширину передней панели расположился телевизор - очевидно, выдвижной, а под ним осталось место для большой полки для разных вещей. Причем к телевизору подключена игровая приставка, чтобы, по замыслу дизайнера, коротать время, пока автопилот везет пассажиров в пункт назначения, сообщает Day.Az со ссылкой на "Мотор.ру".

Lexus недавно показал седан IS, построенный с учетом пожеланий геймеров сервиса Twitch. На потолок автомобиля нанесли акриловый слой со вставками, имитирующими капли дождя, и установили подсветку с многоцветными светодиодами. На заднее стекло можно вывести любое изображение, а остальные - затемнить, чтобы свет не мешал игре. Главной особенностью стал изогнутый дисплей на передней панели, под которым установлена выдвижная геймерская клавиатура с подсветкой, а для желающих поиграть в приставку имеется контроллер. В багажнике спрятали мощный компьютер с видеокартой MSI Gaming GeForce, а водительское кресло оснастили функцией вибрации.