Объявлены номинанты на "Оскар"

Номинантов на "Оскар" объявили во время трансляции, которую ведут на сайте Американской академии киноискусств, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Номинанты в категории "Лучший фильм":

"Земля кочевников" (Nomadland, 2020) Хлои Чжао;

"Отец" (The Father, 2020) Флориана Зеллера ;

"Манк" (Mank, 2020) Дэвида Финчера;

"Иуда и черный мессия" (Judas and the Black Messiah, 2021) Шаки Кинга;

"Минари" (Minari, 2020) Ли Айзека Чуна;

"Девушка, подающая надежды" (Promising Young Woman, 2020) Эмиральд Феннел;

"Звук металла" (Sound of Metal, 2019) Дариуса Мардера;

"Суд над чикагской семеркой" (The Trial of the Chicago 7, 2020) Аарона Соркина.

Лучший режиссер:

Хлоя Чжао;

Эмиральд Феннел;

Томас Винтенберг ("Еще по одной", Druk, 2020);

Дэвид Финчер;

Ли Айзек Чун.

"Лучший иностранный художественный фильм":

"Еще по одной";

"Коллектив" (Colectiv, 2019);

"Человек, который продал свою кожу" (The Man Who Sold His Skin, 2019);

"Куда ты идешь, Аида?";

"Лучшие дни" (Shao nian de ni, 2019).

"Лучший актер":

Энтони Хопкинс ("Отец");

Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза", Ma Rainey's Black Bottom, 2020);

Риз Ахмед ("Звук металла");

Гари Олдман ("Манк");

Стивен Ян ("Минари").

"Лучший актер второго плана":

Саша Барон Коэн ("Суд над чикагской семеркой");

Лесли Одом - младший ("Одна ночь в Майами", One Night in Miami, 2020);

Дэниэл Калуя ("Иуда и черный мессия");

Лакит Стэнфилд ("Иуда и черный мессия");

Пол Раджи ("Звук металла").

"Лучшая актриса второго плана":

Оливия Колман ("Отец");

Гленн Клоуз ("Элегия Хиллбилли", Hillbilly Elegy, 2020);

Мария Бакалова ("Борат-2", Borat Subsequent Moviefilm, 2020);

Аманда Сайфред ("Манк");

Юн Ё Джон ("Минари").

93-я церемония вручения премии за заслуги в области кинематографа состоится 25 апреля в Лос-Анджелесе.