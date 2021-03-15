Объявлены номинанты на "Оскар"

Номинантов на "Оскар" объявили во время трансляции, которую ведут на сайте Американской академии киноискусств, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС

Номинанты в категории "Лучший фильм": 

  • "Земля кочевников" (Nomadland, 2020) Хлои Чжао;
  • "Отец" (The Father, 2020) Флориана Зеллера ;
  • "Манк" (Mank, 2020) Дэвида Финчера;
  • "Иуда и черный мессия" (Judas and the Black Messiah, 2021) Шаки Кинга;
  • "Минари" (Minari, 2020) Ли Айзека Чуна;
  • "Девушка, подающая надежды" (Promising Young Woman, 2020) Эмиральд Феннел;
  • "Звук металла" (Sound of Metal, 2019) Дариуса Мардера;
  • "Суд над чикагской семеркой" (The Trial of the Chicago 7, 2020) Аарона Соркина.

Лучший режиссер:

  • Хлоя Чжао;
  • Эмиральд Феннел;
  • Томас Винтенберг ("Еще по одной", Druk, 2020);
  • Дэвид Финчер;
  • Ли Айзек Чун.

"Лучший иностранный художественный фильм":

  • "Еще по одной";

  • "Коллектив" (Colectiv, 2019); 

  • "Человек, который продал свою кожу" (The Man Who Sold His Skin, 2019);
  • "Куда ты идешь, Аида?";
  • "Лучшие дни" (Shao nian de ni, 2019).

"Лучший актер":

  • Энтони Хопкинс ("Отец");

  • Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза", Ma Rainey's Black Bottom, 2020);

  • Риз Ахмед ("Звук металла");
  • Гари Олдман ("Манк");
  • Стивен Ян ("Минари").

"Лучший актер второго плана":

  • Саша Барон Коэн ("Суд над чикагской семеркой");

  • Лесли Одом - младший ("Одна ночь в Майами", One Night in Miami, 2020);

  • Дэниэл Калуя ("Иуда и черный мессия");
  • Лакит Стэнфилд ("Иуда и черный мессия");
  • Пол Раджи ("Звук металла").

 "Лучшая актриса второго плана":

  • Оливия Колман ("Отец");

  • Гленн Клоуз ("Элегия Хиллбилли", Hillbilly Elegy, 2020);

  • Мария Бакалова ("Борат-2", Borat Subsequent Moviefilm, 2020);
  • Аманда Сайфред ("Манк");
  • Юн Ё Джон ("Минари").

93-я церемония вручения премии за заслуги в области кинематографа состоится 25 апреля в Лос-Анджелесе.