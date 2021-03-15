https://news.day.az/unusual/1325623.html Объявлены номинанты на "Оскар"
Объявлены номинанты на "Оскар"
Номинантов на "Оскар" объявили во время трансляции, которую ведут на сайте Американской академии киноискусств, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Номинанты в категории "Лучший фильм":
- "Земля кочевников" (Nomadland, 2020) Хлои Чжао;
- "Отец" (The Father, 2020) Флориана Зеллера ;
- "Манк" (Mank, 2020) Дэвида Финчера;
- "Иуда и черный мессия" (Judas and the Black Messiah, 2021) Шаки Кинга;
- "Минари" (Minari, 2020) Ли Айзека Чуна;
- "Девушка, подающая надежды" (Promising Young Woman, 2020) Эмиральд Феннел;
- "Звук металла" (Sound of Metal, 2019) Дариуса Мардера;
- "Суд над чикагской семеркой" (The Trial of the Chicago 7, 2020) Аарона Соркина.
Лучший режиссер:
- Хлоя Чжао;
- Эмиральд Феннел;
- Томас Винтенберг ("Еще по одной", Druk, 2020);
- Дэвид Финчер;
- Ли Айзек Чун.
"Лучший иностранный художественный фильм":
-
"Еще по одной";
-
"Коллектив" (Colectiv, 2019);
- "Человек, который продал свою кожу" (The Man Who Sold His Skin, 2019);
- "Куда ты идешь, Аида?";
- "Лучшие дни" (Shao nian de ni, 2019).
"Лучший актер":
- Энтони Хопкинс ("Отец");
-
Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза", Ma Rainey's Black Bottom, 2020);
- Риз Ахмед ("Звук металла");
- Гари Олдман ("Манк");
- Стивен Ян ("Минари").
"Лучший актер второго плана":
-
Саша Барон Коэн ("Суд над чикагской семеркой");
-
Лесли Одом - младший ("Одна ночь в Майами", One Night in Miami, 2020);
- Дэниэл Калуя ("Иуда и черный мессия");
- Лакит Стэнфилд ("Иуда и черный мессия");
- Пол Раджи ("Звук металла").
"Лучшая актриса второго плана":
-
Оливия Колман ("Отец");
-
Гленн Клоуз ("Элегия Хиллбилли", Hillbilly Elegy, 2020);
- Мария Бакалова ("Борат-2", Borat Subsequent Moviefilm, 2020);
- Аманда Сайфред ("Манк");
- Юн Ё Джон ("Минари").
93-я церемония вручения премии за заслуги в области кинематографа состоится 25 апреля в Лос-Анджелесе.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре