В Японии создали съедобные стаканы для пива
Японская пивоваренная компания Asahi Breweries выпустила съедобные стаканы для пива. Об этом сообщается на сайте Asahi, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.
Кружки, которые получили название Mog Cup, производятся совместно с компанией Marushige Confectionery, специализирующейся на изготовлении материалов из съедобных компонентов.
Их производят путем запекания картофельного крахмала при высокой температуре и давлении. Производитель утверждает, что чашки могут удерживать жидкость комнатной температуры на протяжении часа.
Сейчас доступны три размера емкостей - S, Mи L, а также несколько разных вкусов.
"Можно купить чашку со вкусом шоколада или рисового крекера с креветками", - говорится в описании товара.
Стаканы уже продаются в интернет-магазине наборами по десять штук. Mog Cup самого маленького размера стоят около 1150 иен.
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