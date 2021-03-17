Hermеs начнет делать сумки из грибов

Французский модный дом Hermes в сотрудничестве с калифорнийским стартапом MycoWorks начнет выпускать сумки с использованием экокожи, сделанной из мицелия - тонких нитей из корневой системы грибов. Об этом передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.

"Видение и ценности MycoWorks перекликаются с концепцией Hermеs - увлечением натуральным сырьем и его преобразованием, стремлением к совершенству, которое позволяет обеспечить практичность предметов и их максимальную долговечность", - сказал Пьер-Алексис Дюма, арт-директор Hermes.

MycoWorks и Hermеs создали материал под названием Sylvania, который выглядит и ощущается как телячья кожа, но гораздо более экологичен, потому что сделан из грибов.

"Для создания материала нити мицелия выращивают в питательной среде, в результате чего получается специфическая пленка. После сушки она становится прочной и гибкой, поэтому легко сшивается и окрашивается органическими пигментами", - говорится в описании материала.